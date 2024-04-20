Barbados’tan tarihi karar! Filistin resmen tanındı

Karayipler ülkesi Barbados, Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kerrie Symmonds, "Kabinemiz Filistin Devleti'ni diplomatik olarak resmen tanımamız için zamanın geldiğine karar verdi" dedi. Symmonds, Birleşmiş Milletler nezdinde her zaman çatışmaya iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini savunduğunu dile getirerek, "Ancak ironik bir şekilde dünyaya bunu söylememize rağmen Barbados, Filistin'i devlet olarak tanımamıştı. Ancak, ortada bir tutarsızlık var. Filistin'i bir devlet olarak tanımazken nasıl olur da iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadelerini kullandı. Barbadoslu Bakan Symmonds, Filistin'i resmen tanıma kararının İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Barbados, bu kararıyla 11. Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi oldu. Ayrıca Barbados ile birlikte Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 140'ı Filistin'i bir devlet olarak tanıyor.