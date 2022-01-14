Barış Pınarı Caddesi açıldı

BARIŞ Pınarı Harekatı
'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad
ilçesinde, Türkiye'nin desteklediği Tel Abyad Yerel Meclisi'nin ekonomik kalkınma çalışması kapsamında düzenlenen Barış Pınarı Caddesi, törenle açıldı. Türkiye'nin desteklediği ve 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlanan caddede çocuk eğlence salonu, çocuk parkı ve Barış Pınarı Marketi bulunuyor. Şubat sonunda caddede alışveriş merkezi (AVM), tekstil atölyesi, eczane, sebze pazarı ve lokantanın da açılması bekleniyor. Açılış törenine Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah
katıldı.