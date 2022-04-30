Başbakana uyuşturucu kaçakçılığından suçüstü

İngiltere'ye bağlı Virgin Adaları'nın Başbakanı Andrew Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ABD'de gözaltına alındı. Fahie'nin, kendilerini "Meksikalı kokain kaçakçıları" olarak tanıtan Amerikalı ajanlar tarafından 700 bin dolara anlaşma yaparken suçüstü yakalandığı açıklandı.Virgin Adaları, Karayipler'de 40'tan fazla adadan oluşuyor. Parlamenter demokrasinin uygulandığı adalarda başbakan, İngiltere Hükümeti tarafından atanan valiyle birlikte hükümetin başı. Panama Belgeleri'nde Virgin Adaları "en gözde vergi cennetlerinden biri" olarak niteleniyor.