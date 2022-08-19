Başbakana uyuşturucu testi çağrısı

Göreve geldiği günden bu yana yaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (36) son zamanlarda katıldığı partilerle eleştirilerin hedefi oluyor. Son olarak Başbakan Marin'in katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleri tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada yayımlanan videolarda Marin, milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlenirken görüldü.Görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekiyor. Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisi'nden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırdı. Marin ise uyuşturucu kullandığına dair iddiaları reddetti ve gizlenecek bir şeyinin olmadığını söyledi.Başbakan Marin, geçtiğimiz günlerde de temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid- 19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayındaki eleştirilerin hedefi olmuştu.