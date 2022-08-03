Başına 25 milyon dolar ödül konulmuştu: El Kaide lideri Zevahiri’ye Ninja füzesi ile operasyon...

1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yapılan saldırılarda ve ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarında 3 binin üzerinde insanın ölümünde merkezi roller üstlendiği iddia edilen 71 yaşındaki Mısırlı göz doktoru Zevahiri, saygın ve eğitim seviyesi oldukça yüksek bir aileden geliyor. Dedesi, El-Ezher'in önde gelen imamlarından biriyken, amcalarından biri Arap Birliği'nin İlk Genel Sekreteri'ydi. Babası farmakoloji bölümünde profesör olarak görev yapıyordu. 1981'de Kahire'deki bir geçit töreni sırasında örgütün, İsrail ile barış anlaşması imzalayan Enver Sedat'a suikast düzenlenmesinin ardından Zevahiri de diğer şüphelilerle tutuklandı. 3 yıl hapis yattı. 1985'te serbest bırakılmasının ardından Suudi Arabistan'a gitti. Bir süre sonra ise önce Pakistan'a ardından da Sovyet işgalinin devam ettiği Afganistan'a geçerek doktor olarak çalıştı.