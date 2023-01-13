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Giriş Tarihi: 13.1.2023 15:49 Son Güncelleme: 13.1.2023 15:58

Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında insani koridor açılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşecek.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Şeref Bey bir teklifte bulundu. Özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması. Biz buna varız" ifadelerini kullanmıştı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konferans kapsamında Başkan Erdoğan ile görüşerek iki ülke arasında insani koridor açılmasına yönelik destek istediğini açıkladı.

Erdoğan'ın bunu olumlu karşıladığını belirten Malkoç, "Rusya'da ve Ukrayna'da bulunan yaralıların, çocukların veya kadınların takasını ve Türkiye'de tedavisini başarabilirsek bu toplantının en anlamlı yönlerinden biri bu olacaktır" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'DAN DESTEK

Malkoç ve Rusya Ombudsmanı Moskalkova ile yapılan üçlü görüşme sonrası gelişmeyi yorumlayan Ukrayna Ombudsmanı Dymtro Lubinets, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani koridorla ilgili yeni girişimi hakkında konuştuk. Bunun çok iyi bir fikir olduğunu ve Ukrayna'nın bu fikri desteklediğini söyledim. Bu fikrin gelecekte başarılı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek
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