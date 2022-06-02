Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! ’Türkiye ile dans etmeye kalkma’

Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı hamlelerden duyduğu endişeyi her fırsatta dile getiren ve sık sık Batılı devletlere Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gerilimi artıran hamlelerde bulundu. ABD'ye yaptığı ziyarette Türk-Yunan ilişkilerine darbe vuracak açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez Avrupa Birliği'ne de şikayette bulundu.

MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH "PROVOKASYON" AÇIKLAMASI

AB liderleri zirvesi kapsamında Belçika'dayı ziyaret eden Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı. Yaptığı konuşmada "Türkiye'nin son zamanlardaki provokasyonları ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında Avrupa Konseyi'ni bilgilendireceğim" ifadelerini kullanan Miçotakis, Ankara'nın bazı Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan 'derin kaygı duyduklarını' dile getirdi.