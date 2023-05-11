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Giriş Tarihi: 11.5.2023 02:18

Başkan Erdoğan'a bir destek de Sırp lider Dodik'ten

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı

AA
Başkan Erdoğan’a bir destek de Sırp lider Dodik’ten

Milorad Dodik, Srna haber ajansına, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın bölgedeki huzur ve istikrarı koruduğunu kaydeden Dodik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrara kavuşturmaya kararlı bir barış ve diyalog adamıdır." dedi.

Bosnalı Sırp lider Dodik, Erdoğan'ın Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'na saygı duyurduğunu ve bu durumu takdir ettiklerini bildirdi.

Erdoğan'ın Bosna Hersek'e dostane ilişkilerle yaklaştığını belirten Dodik, "Aslı bizim bölgemizden olan Türk vatandaşlarını, 14 Mayıs'taki seçimlerde, geçtiğimiz dönemde ülkesine sahip çıkarak liderliğini kanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy kullanmaya davet ediyorum. Onun vatanseverliği ve kararlılığı sayesinde Türkiye bugün gelişmiş ve modern bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan'a bir destek de Sırp lider Dodik'ten
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