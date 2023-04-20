Başkan Erdoğan’ın doğalgaz müjdesi dünya basınında: Türkiye’nin büyük dönüşümü

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar dünya medyası tarafından yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılması da manşetlere taşındı. İşte öne çıkan bazı haberler:"Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor" başlığı kullanılan haberde bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekildi.Haberde, "Gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.Sahayı "Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi" olarak tanımladı.Türkiye'nin büyük projelerine dikkat çekildi. 5. nesil savaş uçağı, TCG Anadolu ve Togg'dan sonra doğalgazın karaya çıkarıldığı yazıldı."Türkiye Avrupa'nın enerji merkezi olmak istiyor" başlığı atıldı. "Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden biri" denilen haberde "Bu gelişme Erdoğan ve AK Parti başarılarının önemli bir örneği" cümlelerine yer verildi.