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Giriş Tarihi: 19.12.2021 16:21 Son Güncelleme: 19.12.2021 16:21

Başkan Erdoğan'ın 'gururumuz' dediği Türksat5B'nin fotoğrafı büyüledi

Başkan Erdoğan’ın ’gururumuz’ dediği Türksat5B’nin fotoğrafı büyüledi

Yeni haberleşme uydumuz Türksat5B, bu sabah saatlerinde uzaya fırlattı. SpaceX fotoğrafçısının fırlatılma anınına ait paylaştığı büyüleyici görüntü ise sosyal medyayı büyüledi.

Türksat5B, bu sabah saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan uzay üssünden fırlatıldı. 42 derece doğu yörüngesinde bulunan uydu, 35 yıl boyunca hizmet verecek.

YÜZLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Kendini 'dünya dışı anları' yakalayan fotoğrafçı olarak tanımlayan uzay uçuşu fotoğrafçısı John Kraus, Türksat5B'nin fırlatılma anını paylaştı. Müthiş görüntü, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Fırlatma için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan Türksat5B ile ilgili gönderdiği videoda "Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." sözlerine yer verdi.

BENZERSİZ DENEYİMLERE İMZA ATTI
John Kraus, SpaceX'te pek çok kere görev almış bir uzay fotoğrafçısı. 2015 yılında başladığı mesleğinde bugüne kadar 135'ten fazla roket fırlatma ve motor testi, sıfır yerçekim uçuşlar, savaş uçağı uçuşları, gece yarısı gezintileri gibi benzersiz deneyimlere imza attı.

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Başkan Erdoğan'ın 'gururumuz' dediği Türksat5B'nin fotoğrafı büyüledi
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