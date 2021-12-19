Başkan Erdoğan’ın ’gururumuz’ dediği Türksat5B’nin fotoğrafı büyüledi

YÜZLERCE KEZ PAYLAŞILDI
Kendini 'dünya dışı anları' yakalayan fotoğrafçı olarak tanımlayan uzay uçuşu fotoğrafçısı John Kraus, Türksat5B'nin fırlatılma anını paylaştı. Müthiş görüntü, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.
"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"
Fırlatma için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan Türksat5B ile ilgili gönderdiği videoda "Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." sözlerine yer verdi.
BENZERSİZ DENEYİMLERE İMZA ATTI
John Kraus, SpaceX'te pek çok kere görev almış bir uzay fotoğrafçısı. 2015 yılında başladığı mesleğinde bugüne kadar 135'ten fazla roket fırlatma ve motor testi, sıfır yerçekim uçuşlar, savaş uçağı uçuşları, gece yarısı gezintileri gibi benzersiz deneyimlere imza attı.