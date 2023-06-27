Başkan’ın oğlu ABD’yi karıştırdı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden, ABD'yi karıştırdı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Hunter Biden hakkındaki dosyayla ilgili Adalet Bakanı Merrick Garland'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatabileceğini söyledi. ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, 22 Haziran'da ABD Kongresi'ne verdiği ifadede, Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili "ciddi kanıtların" Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etmişti. McCarthy, Shapely'nin iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda Garland'ı, "görevden alınması" konusunda hedef alabileceğini belirtti.