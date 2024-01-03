Batı akademisi siyonizmin esiri oldu

ABD'deHarvard Üniversitesi'nin Rektörü Claudine Gay'in 'antisemitizm' suçlamaları nedeniyle istifa etmesi Batı'daki akademi dünyasının İsrail lobisine teslim olduğunun bir kanıtı oldu. İsrail'in saldırılarına yönelik öğrenci protestolarını 'ifade özgürlüğü' olarak nitelediği için baskılar sonucu istifa eden Gay'e Türk akademisyenlerden büyük destek geldi. Claudine Gay için destek paylaşımları şöyle:Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar: Rektör Claudine Gay, bu süreçte ırkçı saldırılara da maruz kaldı. Batı akademisi gittikçe daha fazla siyonizme teslim oluyor.Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun: Harvard, rektörüne sahip çıkamadı. İşte özgür dünyanın özgür üniversitesinin hali.Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Coşkun Yılmaz: İşte özgür dünyanın özgür üniversitesi ve bilimin en güçlü kalelerinden Harvard'ın hali pür melali. Harvard rektörü Claudine Gay üniversitede İsrail karşıtı gösterileri fikir özgürlüğü olarak değerlendirdiği için antisemitistlik iddiasıyla istifa ettirildi. Özgür dünya, özgür üniversite ve fikir özgürlüğü... Nereden istersen oradan bak.Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül: Bir medeniyetin çöküşü...CNN, BBC, New York Times gibi yayın kuruluşları ABD üniversitelerindeki ifade özgürlüğü baskılarına seslerini çıkarmak yerine istifa etmek zorunda kalan Harvard Rektörü Claudine Gay'in istifa etmesinin arkasında İsrail lobisinin baskısından ziyade "intihal" iddialarının olduğu şeklinde başlıklar attı. İntihal iddilarını Harvard Üniversitesi geçtiğimiz aralık ayında yalanlamıştı.