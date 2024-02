Batı basını insanlıkta da sınıfta kaldı

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 96 artarak 29 bin 878'e yükseldi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in tüm katliamlarına seyirci kalan Batı basını bu kez de insanlıkta sınıfta kaldı.ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan Aaron Bushnell, önceki gün İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne yürüyerek, "Artık soykırıma dahil olmayacağım. Filistin'e özgürlük" diye bağırarak kendini ateşe vermişti. 25 yaşındaki Bushnell'in yaşamını yitirdiği açıklandı. ABD ve Batı basını Bushnell'in eylemini ilk etapta görmezden geldi. Kısa haberlerle konuyu unutturmaya çalıştılar.CNN ve New York Times gibi yayın organları askerin kendini yakmasını kısa notlarla geçiştiren sitelerden bazıları oldu. Hatta bazı haberlerde asker Bushnell ve aileri karalandı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise askerin ailesinin bir dini grubun üyesi olduğunu yazdı. New York Post gazetesi de Bushnell'in iki anarşist grubun sayfalarını Facebook'tan takip ettiğini yazdı. Söz konusu grubun üyeleri ise Bushnell'i tanımadıklarını ilan etti.israil'inBirleşmiş Milletler'in (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nın, Gazze'de soykırım suçlarının önlenmesi başta olmak üzere birtakım ihtiyati tedbir kararlar aldığı 26 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara devam ediyor. İsrail ordusunun, 30 günde Gazze Şeridi'nde 375 katliam gerçekleştirdiği ve 3 bin kadın ve çocuk öldürdüğü açıklandı.