Batı, Kılıçdaroğlu’ndan umudunu kesti

Batı basınının Türkiye'deki tarihi seçimlere ilgisi sürüyor. Pazar günü yapılacak ikinci tur öncesinde ABD ve Avrupa medyasındaki ağız değişikliği devam ediyor. 14 Mayıs'taki ilk tura kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yoğun bir karalama politikası izlemişlerdi. Ancak ilk tur sonuçlarının ve 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu söylem değişikliğinin ardından Batı basını dil değiştirdi.İngiltere merkezli Middle East Eye sitesi, Kılıçdaroğlu eleştirisinde bulunarak, "Şu anda yürüttüğü politika güçsüzü ezme üzerine kurulu. Sert adamı oynadığı yumruğunu masaya vurduğunda Türkiye'de kimse ona inanmıyor" denildi. Aynı haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu'daki en başarılı ve bağımsız lider olduğuna dikkat çekildi. İngiliz The Times gazetesi de "Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti" dedi. Öte yandan Batı basını, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesini de ele aldı. Haberlerde desteğin 7'li koalisyonda çatlaklara neden olduğu belirtildi. Alman ZDF haber sitesinde "Göçmen karşıtı parti Kılıçdaroğlu'nu destekliyor" başlığı atıldı. Almanya merkezli n-tv ise "Erdoğan yüzde 4.5 gibi iyi bir farkla favori" dedi.İngilizyayın kuruluşu BBC'deki haberde Türkiye'deki seçimlerin Afrika ülkelerine yapacağı etki ele alındı. Haberde Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'da attığı adımlara dikkat çekilerek 28 Mayıs gecesinin kara kıtada da yakından izleneceği vurgusu yapıldı.'Erdoğan tüm olasılıklara meydan okudu'ABD merkezli CNN'deki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda bir itiraf geldi. Haberde "Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır. Tüm olasılıklara meydana okuyor" denildi.