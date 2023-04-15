Batı medyası umudu kesti: Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğine inanmak zor

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının ateşli savunucusu olan Batı basını da artık 7'li koalisyondan umudunu yitirdi. Aylarca adaylık kavgası yaşayan ve son günlerde liste krizleriyle boğuşan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dair ABD merkezli Foreign Policy sitesinde haber yayınlandı."Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor" ifadelerine yer verilen analizde, "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" denildi. Batılı yorumcuların Kılıçdaroğlu kazanırsa, NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağını iddia ettiği belirtilirken "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" ifadeleri dikkat çekti. Batı medyasının 2018 seçimlerinde açık açık Erdoğan karşıtı bir tavır aldığını itiraf eden Foreign Policy, Türkiye'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında New York Times'ın Erdoğan'ın o zamanki rakibi Muharrem İnce'yi desteklediğini ifade eden bir başyazı yayınladığını hatırlattı.