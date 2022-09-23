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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Batı Trakya’da ayrımcılık anaokullarında başlıyor

Batı Trakya’da ayrımcılık anaokullarında başlıyor
GÜMÜLCINE Seçilmiş Müftülüğü Vaizi ve bir dönem Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Emin Ahmet, Anadolu Ajansı'na konuştu. Ahmet, Batı Trakyalı çocukların anadilde eğitim hakkının engellendiğini ve daha üst sınıflarda öğretmen bulunamadığı gerekçesiyle Türkçe verilmesi gereken derslerin Yunanca yapıldığını söyledi. Eğitim alanındaki en büyük ihlallerden birinin zorunlu anaokulu eğitiminde gerçekleştiğine işaret eden Ahmet, "Anaokulların iki dilli olmasını bekliyorduk. Ama Yunan devleti dedi ki: 'Anlaşmalarda anaokulu yok.' Bu yüzden Yunanca eğitim veriyorlar" dedi.
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Batı Trakya’da ayrımcılık anaokullarında başlıyor
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