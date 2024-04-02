Batı’da gençler çetelerin elinde

ngiliz Sky News kanalındaki belgeselde İsveç'in nasıl çetelerin merkezi haline döndüğüne dair detaylara yer verildi. Habere göre İsveç, çete bağlantılı suç ve cinayetlerde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında birincisi sırada. Belgeselde sokaklarda çocuk yaştakilerin karıştığı suç olayları yüzünden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın ordudan yardım istediği hatırlatıldı.inlandiya'nın Vantaa kentinde, okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybet, 2 öğrenci de ağır yaralandı. Okulda 800 öğrenci ve 90 personelin bulunduğu açıklandı. Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 12 yaşında bir öğrenci gözaltına alındı. Saldırı nedeni bilinmiyor.BD'de 64 yaşındaki engelli Reggie Brown'u darp ederek öldüren 12 ve 13 yaşlarındaki çocuklar tutuklandı. İki kız çocuğuna cinayet suçlaması yöneltildi.