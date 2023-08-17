Batı’dan peş peşe suç itirafı

Batılı ülkelerin kurduğu kirli dünya düzeni günümüzde de birçok yerde devam ediyor. Avrupa ülkeleri ya da ABD, yakın geçmişte birçok darbeye karıştı, sahte suçlarla ülkeleri işgal etti ya da sömürü sistemlerini devam ettirdi. Batı'nın kirli oyunlarına sahne olan coğrafyalarda bugün hâlâ istikrarsızlık, ekonomik problemler ve iç savaşlar yaşanıyor. Libya bu örneklerden biri. Şimdilerde siyasi ve ekonomik karışıklıklarla boğuşan Libya'ya dair Avrupa'dan gelen bir itiraf Batı'nın kirli geçmişini bir kez daha hatırlattı. İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi. İşte Batılı devletlerden son zamanlarda gelen bazı itiraflar:Eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen, 1953'te İran'da başbakan Musaddık'a karşı yapılan darbenin hata olduğunu ve Londra'nın darbedeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söylemişti.2013 yılında kamuoyuyla bir dizi istihbarat bilgisi paylaşan CIA da ABD'nin İran'da darbedeki rolünü resmi olarak kabul etmişti.Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, 2020 yılında Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Sömürgecilik, Fransa Cumhuriyeti'nin büyük ve ciddi bir hatasıydı" demişti.