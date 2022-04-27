“Batı’nın gönderdiği silahları vurduk”

UkraynaSavaşı'nın Avrupa'da yayılma endişesi giderek büyüyor. Gözler Ukrayna'ya komşu olan Moldova'daki Rusya yanlısı özerk bölge Transdinyester'de. Bölgede önceki gün gerçekleştirilen saldırıların yankıları sürerken, Ukrayna tarafı Rusya'nın Transdinyester bahanesi ile Moldova'ya saldırmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen "büyük bir balya" silahı vurduklarını duyurdu. Rusya, Batılı askeri danışmanların da hedefleri olacağını açıklamıştı. İngiltere ve ABD gibi ülkelerden ise Ukrayna'ya ağır silah sevkıyatları aralıksız sürerken Almanya da tank gönderme kararı aldı.rdusunun kontrolüne giren bölgelerin Rusya'ya katılıp katılmayacağıyla ilgili olarak, "Ukrayna halkı kendi kaderini kendisi belirleyecek" dedi. Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ise Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.