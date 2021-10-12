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Haberler Dünya Haberleri “Bazı bakanlarla Kâbil’e gitmeyi planlıyoruz”
Giriş Tarihi: 13.10.2021

“Bazı bakanlarla Kâbil’e gitmeyi planlıyoruz”

“Bazı bakanlarla Kâbil’e gitmeyi planlıyoruz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile basın toplantısı düzenledi. Retno'nun ziyaretinin, Endonezya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu duyunca önce inanamadım çünkü bakan olduğum günden bu yana en çok görüştüğüm dışişleri bakanlarının başında geliyor Retno" dedi.

'KÖKLERİMİZ ASYA'
Çavuşoğlu, Afganistan ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konularını da ele aldıklarını belirterek "Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya'nın takdir ettiğimiz rolünü yine vurguladık. Rohingyalı kardeşlerimize Kovid aşısı gönderme konusunda teyitleştik" dedi. Çavuşoğlu, "Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kâbil'e gitmeyi planlıyoruz. Retno'yla bunu New York'ta da görüşmüştük. Bazı dost bakanlar da fikri sevdi" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeniden Asya girişiminin slogandan ibaret olmadığını belirterek, "Köklerimiz Asya'da. Potansiyeli görüyoruz. Ekonominin merkezi oldu" dedi. ANKARA
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“Bazı bakanlarla Kâbil’e gitmeyi planlıyoruz”
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