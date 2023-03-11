BBC, hükümeti eleştiren sunucuyu işten kovdu

İNGILİZ medya kuruluşu BBC, hükümetin göç politikasını eleştiren spor programı sunucusu Gary Lineker'in görevine son verdi. BBC'den yapılan açıklamaya göre, hükümetin bu hafta açıkladığı düzensiz göçü durdurmaya yönelik yasa taslağını, 1930'ların Almanya'sına benzeterek eleştiren 62 yaşındaki eski futbolcu Lineker'in "Günün Maçı" programı sunuculuğuna son verildi. Lineker'in paylaşımın kanalın tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Programın yorumcularından Ian Wright da Lineker'le dayanışma için bugünkü programa çıkmayacağını açıkladı. Lineker, tepkiler üzerine açıklamalarından pişman olmadığını ifade etmişti.