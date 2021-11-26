Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan göçmenlere: Avrupa’ya gidebiliyorsanız gidin, sizi engellemeyeceğiz!

"GİTMEK İSTEYENİ ENGELLEMEYECEĞİZ"

Göçmenlere kendileri tarafından bir zorluk çıkarılmadığını belirten Lukaşenko, "Batıya doğru gitmek istiyorsanız sizi engelleyip yakalayıp dövmeyeceğiz. Bu sizin kararınız. Geçebiliyorsanız gidin" dedi. Şu ana kadar yaklaşık bin göçmenin Belarus'tan ayrıldığını ifade eden Lukaşenko, "Buradan bine yakın göçmen ayrıldı. Herkes kendi iradesiyle kendi ülkesine döndü. Biz hiçbir zaman zorla sizi gözaltına almayacağız, uçaklara doldurmayacağız ve ülkelerinize göndermeyeceğiz" diye konuştu.