Belçika’da grev krizi: Yüzü aşkın sefer iptal

Öte yandan, Ryanair, Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve yeni ücretler nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandırmıştı.

Belçika, 500 kilometreden yakın mesafe uçuşlara yolcu başına 10 avro, daha uzak mesafelere ise 2 ile 4 avro arasında değişen ek vergi uygulama kararı almıştı. Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor.

Şirketin Belçika'daki çalışanları haziran ayında da 3 günlük grev kararı almış ve çok sayıda sefer aksamıştı.