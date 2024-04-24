Belçika’da PKK’nın kanalına baskın

elçika polisi, terör örgütü PKK'nın sözde medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belçika basınına göre, federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk TV ve Medya Haber TV" tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirdi. Ofislerde arama yapılan operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu. PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarına karışmıştı. Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.