Belçika’da terör alarmı! Gece boyunca nöbet tuttular

E-postada Rus olduğunu ifade eden kişinin, AB Komisyonu ile ilki 16 Şubat, ikincisi 3 Mart'ta iki kez iletişime geçtiği kaydedildi. 3 Mart'taki e-postada, "AB saldırgan politikasını sürdürürken, Birlik topraklarında kitlesel terör saldırılarının başlayacağı konusunda uyarıda bulunmak isterim. 8 Mart'ta Brüksel'deki metro, Yser ve Rogier arasında havaya uçurulacak." ifadeleri kullanıldı.

Henüz hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen, yetkililer yüksek alarm durumunu sürdürüyor.

Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı.