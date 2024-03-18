Belçika’dan Gazze’ye çağrısı: Tüm yolları açın!

Avrupa Birliği'nin (AB) Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sürerken, X hesabından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

"Yüzlerce tırın Gazze'ye ulaşması gerekiyor. Tüm yolları erişime açmak önceliktir." mesajını paylaşan Lahbib, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetin cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Lahbib, önce kendi ülkesinin bunu yapacağı mesajını vererek AB'yi de Belçika'yı takip etmeye çağırdı. Belçika Dışişleri Bakanı, "Müzakerelere yeniden başlamak için ateşkes, şart." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya geldi. Bakanların masasındaki önemli gündem maddelerinden birini Gazze'deki durum oluşturuyor. 27 AB ülkesi, aylardır bu konu üzerinde Birliğin takınacağı tutum hakkında fikir birliğine varamadı. Son olarak 19 Şubat'taki dışişleri bakanları toplantısında Macaristan hariç, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de "sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara" çağrısı yapılabilmişti.

Belçika, dönem başkanlığı süresince Gazze'de yaşananların Batı Şeria ve Kudüs'ten ayrı tutulamayacağı, yasa dışı yerleşimcilerin ve yerleşimciler tarafından uygulanan şiddetin siyasi çözüm önünde önemli engel teşkil ettiğini vurguluyor. Belçika'nın uzun bir süre önce bakanların gündemine aldırdığı şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar konusunda bugün sonuç çıkması bekleniyor.