Belçikalı ’Küçük Einstein’ 12 yaşında doktoraya hazırlanıyor

Belçika'nın sahil şehri Ostende'de dünyaya gelen ve kısa sürede üstün zekalı olması nedeniyle eğitim hayatının basamaklarını hızla çıkan 12 yaşındaki Laurent Simons'un yüksek lisans eğitimini tamamladığı ve yakında Almanya'da doktora yapmaya hazırlandığı açıklandı. Almanya'da fizik alanında yapacağı doktora için hazırlıklara başladığı bildirilen Simons'ın aynı zamanda hayatının film yapılacağı iddia edildi.



SİMONS, 9 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMIŞTI



"Küçük Einstein" olarak bilinen Simons'ın, 145 IQ'ya sahip olduğu ve bu seviyenin ünlü fizikçi Albert Einstein ve Stephan Hawking'e yakın olduğu aktarıldı. İlk kez 9 yaşında üniversiteye başlayan ve 11 yaşında mezun olmasıyla gündeme gelen dahi çocuğun, 12 yaşında 88 not ortalamasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.

"ÖZEL BİR ÇABA HARCAMIYORUM"



Simons yaptığı açıklamada, "Özel bir çaba harcamıyorum. Konulara hakim olduğumu görüyorum. Nasıl olup da bu kadar zeki bir insan olduğumu bilmiyorum" dedi.

ÇOK BÜYÜK BULUŞLAR YAPACAĞINA İNANILIYOR



Simons'ın eğitimi için çok fedakarlık ettiklerini söyleyen ebeveynleri Lydia ve Alexander çifti çocuklarının çok büyük buluşlar yapacağına inanıyor. Çift, oğullarının insanlığın yararına projelerde görev almasını ve faydalı buluşlara imza atması için gereken her desteği vereceklerini aktardılar.