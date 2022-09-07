Belçikalı siyasetçi: İflas ettik, Yunanistan’a döndük

Belçika'da Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri ve Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, ülkenin ekonomik durumu ve yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu ülke iflas etti. Borçlara, kamu harcamalarına ve bütçe açığına bakın. Yeni Yunanistan olduk" diyen muhalefetteki aşırı sağcı siyasetçi De Wever, Belçika'nın ekonomik olarak Güney Avrupa ülkelerinden daha kötü duruma geldiğini belirtti. Yaşan krizin sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmadığına işaret eden De Wever, sorumlunun kendi enerji üretimine son veren Avrupa politikaları olduğunu söyledi.