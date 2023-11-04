Beni mezara mı götürüyorsunuz amca?

Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırılarını 28'inci günde de devam ettiren siyonist İsrail rejimi son günlerde Gazze'de daha kalabalık yerleri hedef alarak vahşette sınır tanımıyor. Hastaneleri, camileri, pazar yerlerini, okulları vuran İsrail binlerce kişinin yaşadığı mülteci kamplarını da birer birer bombalıyor.Önceki gün İsrail savaş uçaklarının hedefi olan Bureij Kampı da onlardan biriydi. Bureij saldırısında 20'ye yakın Filistinlinin cansız bedeni beton bloklar arasından çıkarıldı ama katledilen onlarca insanın cansız bedeninin enkaz altında kaldığı düşünülüyor. Saldırıdan sonra arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışamalarda enkaz altından sağ çıkarılan bir kız çocuğunun o anlar kaydedilirken görevlilere "Amca, beni mezara mı götürüyorsunuz?" diye sorması yürekleri sızlattı. Yaşadıklarının şokuyla öldüğünü zanneden küçük kıza kendisini sedyeyle taşıyanlar, "Hayır yaşıyorsun yavrum" cevabını verdi. O anların görüntüleri dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Mesajlarda İsrail zulmüne lanet okundu.İsrail'in üzerlerine bomba yağdırdığı Filistinliler, özellikle çocuklarını sakinleştirmek için hayatın rutinini devam ettirmeye çalışıyor. Sosyal medyadaki görüntülerde bir ailenin kızlarına doğum günü yaptığı, bir diğer görüntüde ise Gazzeliler'İn üzerlerinden füzeler geçerken kahvaltılarına devam ettiği görülüyor.İsrail katliama doymuyor. Gün içinde Şifa Hastanesi'ndeki ambulans konvoyunu vuran İsrail ordusu, akşam saatlerinde de bir okulu hedef aldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastane ve okullara yönelik saldırısına tepki göstererek, İsrail'in ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuduğunu belirtti.