Berlusconi son yolculuğuna uğurlandı





BERLUSCONİ, 4 DÖNEM BAŞBAKANLIK YAPMIŞTI

Forbes'e göre, yaklaşık 6 milyar euroluk serveti ile İtalya'nın en zengin iş adamları arasında yer alan Berlusconi, ilk kez başbakan olarak 1994'te göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar 4 dönem başbakanlık yapmıştı. Berlusconi, İtalya'nın en önemli kulüplerinden Milan'ın da başkanlığını üstlenmişti.

İsmi skandallara karışan Berlusconi, 2013'te 17 yaşındaki dansçıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girmek ve görevini kötüye kullanmakla suçlanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berlusconi, 2015'te temyiz kararıyla suçlamalardan aklanmıştı. Aynı olayda piyanist Danilo Mariani'ye de yalan söylemesi için rüşvet vermekle suçlanan Berlusconi, bu davandan da 2021'de beraat etmişti.

Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında evlenen oğlu Bilal Erdoğan'ın nikah şahidi olmuştu.