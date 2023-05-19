Beşar Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi’ne katıldı

Arapdünyasında dün tarihi bir zirve gerçekleşti. Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Birliğe üye ülkeler Suriye'nin dönmesi konusunda 7 Mayıs'ta anlaşmaya vardı. Şam rejimi lideri Beşar Esad dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı. Suriye'nin 12 yıl sonra Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesi açısından tarihi olarak görüldü.Suudi Veliaht Prensi Selman, "Arap Birliği'ne geri dönmesinin Suriye'de istikrara yol açmasını umuyoruz" dedi. Arap devletleri, daha yakın ilişkiler karşılığında Esad'dan mültecilerin ülkelerine geri dönmesini istiyor.