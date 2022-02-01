Beyaz kıtada bilimsel kardeşlik!

2017'de ilki, 22 Ocak'ta ise altıncısı başlatılan Ulusal Antarktika Bilim Seferleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Seferlerde yapılan bilimsel çalışmalar kadar kadrolarda yer alan bilim insanları da dikkat çekiyor.

TÜRK EKİPTEKİ KONUKLAR

Geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının yanı sıra bu yıl ise Portekiz ve Bulgaristan'dan birer araştırmacı 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katıldı. Barışa ve bilime adanmış ortak çalışmaların yüksek değeri olan Antarktika'da, Türk bilim insanlarının diğer ülkelere ait üslere giderek projelerini icra etmelerinin yanı sıra, her yıl farklı ülkelerden bilim insanlarının da ulusal sefere dahil olmalarıyla bilimsel iş birlikleri gerçekleştiriliyor.

TÜRKLER DE MİSAFİR

Türk bilim insanları da Antarktika'ya yönelik farklı ülkelerin programlarında görev üsleniyor. Diğer dünya ülkelerinin Antarktika'daki üslerinde çalışma yapılabilmesi adına TÜBİTAK Kutup 1001 çağrısı her yıl açılarak, Antarktika'da 30 ülkeye ait 100 farklı bilim istasyonunda bilim insanların araştırma yapabilmesi için ikili iş birlikleri geliştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Şili, Belçika, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Güney Kore gibi birçok farklı ve alanında yetkin ülkelerin üslerine Türk bilim insanları dahil oldu. Bu yıl ise pandeminin etkisiyle sadece 2 bilim insanı Güney Kore'nin King Sejong bilim istasyonuna gönderildi.

KAYDEDİLEN MESAFENİN SONUCU

Bilim insanları arasındaki iş birliğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu durum, henüz çok yeni başladığımız kutup araştırmalarında ne kadar büyük bir mesafe kaydettiğimizi de gösteriyor aslında" dedi.