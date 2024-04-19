Beyaz Saray açıkladı: İsrail’in İran’a yönelik saldırı haberleri...

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırı haberlerini değerlendirdi.

ABD'li sözcü, "Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin sorularınız olduğunu biliyorum ancak şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da konuyla ilgili gündüz bir yorum yapmadığını ancak olayı takip ettiklerini belirten Jean-Pierre, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesini istemediklerini vurguladı.