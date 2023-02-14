Beyaz Saray’dan flaş uzaylı açıklaması! 8 günde 4 UFO düşürülmüştü

ABD, tanımlanmayan uçan nesneleri (UFO) düşürmeye devam ediyor. Beyaz Saray, ABD'nin hava sahasına giren ve tanımlanamayan uçan nesne (UFO) tartışmalarına yol açan nesneler hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda başka gezegenlerden Dünya'ya gelen bir nesne belirtisi olmadığına dair güvence verdiklerini söyledi. Jean-Pierre, "Son zamanlarda Kuzey Amerika üzerinde görülen UFO'ların düşürülmesinde uzaylılara veya dünya dışı faaliyetlere dair hiçbir kanıt yoktur. Bununla ilgili sorular ve endişeler olduğunu biliyorum, ancak uzaylılara dair hiçbir gösterge yok" dedi.

Kirby ise yaptığı açıklamada, öncelikle Çin'in Çin ordusuyla bağlantılı bir yüksek irtifa balon programına sahip olduğunu ifade ederek, "Başkan Biden göreve geldiğinde, ABD istihbarat topluluğuna Çin istihbaratının yeteneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması ve bunları tespit edip onlara karşı koruma sağlanması için talimat verdi. Yaptığımız işin hassasiyetinden dolayı ayrıntıya giremeyeceğiz ancak Çin'in önceki yönetim sırasında faaliyet gösteren ordusu ile bağlantılı, istihbarat toplamak amacıyla bir yüksek irtifa casus balonu programına sahip olduğunu tespit ettik. Elimizden geldiğince çok şey öğrenmek için bunu dikkatle inceliyoruz" dedi.