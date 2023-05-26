Beyin çipi insanlarda test edilecek

ABD'li işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink firması, tartışmalı beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay aldı. Neuralink sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, beyin çipi projesinin FDA tarafından onayının "Bir gün birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir adım" olarak nitelendirildi. Söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek hedefleniyor. Çipler, daha önce maymunlar üzerinde test edilmişti.