Beyin implantı ile 1150 kelime kullandı

ABD'li araştırmacılar, konuşma ve yazma yetisini kaybetmiş felçli bir hastanın beyin implantı sayesinde 1150 kelimeyi kullanarak iletişim kurmaya başladığını açıkladı. "Nöroprostetik cihaz" diye nitelenen implant, beyin dalgalarını okuyarak bir bilgisayar ekranında cümlelere dönüştürüyor. Deneye katılan hasta, cihazın beyin dalgalarını kolayca okuyabilmesi için söylemek istediği harfleri fonetik alfabeye göre aklında canlandırdı. Fonetik alfabe, alfabenin her harfini temsil eden bir kelimeden oluşuyor. Bu çalışmanın katılımcısı da örneğin "kedi" diyebilmek için her harfi bir kelimeyle aklında canlandırdı. Bu sayede cihaz, 26 harfin kodunu çözebildi. Böylece "BRAVO1" adı verilen felçli katılımcı, İngilizce cümlelerdeki içeriğin yüzde 85'inden fazlasını kullanabildi. California Üniversitesi'nde görev alan Sean Metzger, "'Her şey mümkün' sözü katılımcının söylemeyi en sevdiği cümlelerden biriydi" dedi.