Beylikdüzü’nde trafik magandaları birbirine girdi

Olay, dün 23.30 sıralarında Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki otomobilin içindeki şahıslar, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.33 AED 880 ve 33 VV 2277 plakalı araçlar seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. Ardından hızını alamayan araçlardan birinden sarkan kişi, önüne kırmaya çalıştığı diğer araca eliyle vurmaya çalıştı.Hız limitinin de üstünde gittikleri görülen magandalar hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki başka bir sürücü tarafından görüntülendi.