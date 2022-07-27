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Giriş Tarihi: 28.7.2022

Biden: Kovid-19’u sorunsuz atlattım

Biden: Kovid-19’u sorunsuz atlattım
ABD Başkanı Joe Biden, geliştirilen aşı ve tedaviler sayesinde Kovid-19 sürecini sorunsuz atlattığını ve Oval Ofis'e işinin başına döndüğünü açıkladı. Biden, Kovid-19 karantinasından çıkmasının ardından Beyaz Saray bahçesinde bir konuşma yaptı. Biden, "Şu anda yeni bir varyant ile karşı karşıyayız. Geçen kış gördüğümüz varyantın (Omicron) alt varyantı olan bu virüs çok bulaşıcı. Bu varyant sadece ABD'de değil, tüm dünyada birçok kişiyi etkiledi. Virüsün yayılımını yavaşlatmak için gerekli önlemleri lütfen alın" çağrısında bulundu. AA
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Biden: Kovid-19’u sorunsuz atlattım
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