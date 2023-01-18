Biden, NBA şampiyonu Golden State Warriors’ı Beyaz Saray’da ağırladı

Biden ayrıca, yaklaşık 3 haftadır devam eden doğal afetlerin büyük yıkıma uğrattığı California'da hayatını kaybedenleri anarak, yerel yöneticilerle sürekli temas halinde olduğunu ve 19 Ocak'ta bölgeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry de Biden'a ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür ederek, Beyaz Saray'da ağırlanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Curry ayrıca ABD'nin 46. başkanı olması hasebiyle Biden'a 46 numaralı, Harris'e ise 1 numaralı forma hediye etti.