Biden: Netanyahu ülkesine faydadan çok zarar verdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj veren Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti. Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı. Refah'ın işgalinin kırmızı çizgisi olduğunu belirten Biden, "Ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde konuştu.