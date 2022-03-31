Biden saldırılar için İsrail'e başsağlığı diledi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Bennett'in bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, Bennett'e İsrail'in çeşitli kentlerinde düzenlenen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç terör saldırılarından dolayı taziyelerini sundu." ifadesine yer verildi.

Biden'ın terör tehdidi konusunda İsrail'e desteğinin tam olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, iki liderin İsrail'in bazı Arap ülkeleri ile normalleşme sürecini ele aldığı da belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, vatandaşlarına karşı tehditlerle mücadelede İsrailli müttefiklerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi." ifadesi yer aldı.

3 SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'de son 1 hafta içinde ardı ardına 3 saldırı yaşanmıştı.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.