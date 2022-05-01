‘Biden, savaşı dünyaya yayabilir’

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington'ın Ukrayna savaşı politikasındaki "risklere" dikkat çekti. Michael Hirsh imzalı makalede, "Biden'ın Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği" ifade edildi. Yazıda Biden'ın başlarda NATO ve ABD'yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı, ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtildi. Uzmanların görüşlerine başvurulan makalede, ABD ve Batılı müttefiklerinin bazı kırmızı çizgileri aşmış olabilecekleri aktarıldı. Köşeye sıkışan Rusların nükleer silaha sarılabileceği, bu durumda herkesin kaybedeceği, "dönüşü olamayan bir viraja" girileceği uyarısı yapıldı.