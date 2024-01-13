Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikâyet edildi “Soykırımın tek faili İsrail değil ABD’dir”

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına ABD Başkanı Joe Biden'in açıktan destek vermesi nedeniyle Avukat Gülçin Yapıcı tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Biden'ın yargılanması için başvuru yapıldı. Yapılan başvuruda İsrail-Filistin çatışması kapsamında İsrail'in soykırım ve savaş suçu soruşturmasına ilaveten ABD Başkanı Joe Biden 'in da bu suça teşvik edip, ortak olması nedeniyle aynı şekilde yargılanması gerektiği belirtildi.Avukat Gülçin Yapıcı, Biden'i ikinci olarak bu suçlar ile birlikte ABD'yi de bu suça katarak insanlık ve savaş suçuna iştirak etmesini sağladığı ve ülkesi ile halkını zor durumda bırakmasından dolayı yargılanmasına ilişkin taleplerini de ABD Başsavcılığına bildirdiklerini kaydetti. ABD Başsavcılığına yapılan şikayette İsrail'in katliamlarına yardım, teşvik, kendi devletini ve halkını soykırım suçuna ortak etme suçlaması ile ihbar edilen Joe Biden'in iddianame hazırlanarak, soykırım suçunun özel kastına ilişkin tespitler ve deliller doğrultusunda hakkında soruşturma açılması, cezalandırılması, resen Savcılığın göz önüne alacağı sair hususlar çerçevesinde diğer işlenen suçlar açısından yargılama yapılması talep edildi.Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısının Filistin'deki durumla ilgili bir soruşturma başlattığını belirten Avukat Yapıcı "7 Kasım 2023 tarihinde başlayan yüreğimizi kanatan insanlık suçu ve soykırım suçlarına ilişkin İsrail devleti adına yürütülen soruşturmaya ek teröre ve katliama destek vererek silah sağlayan ABD yönetiminin başındaki isim olan Başkan Biden açısından da yeni bir soruşturma açılması gerekmektedir" dedi. TEKAvukat Gülçin Yapıcı sözlerini şu şekilde devam etti; "Silahlı çatışmalar hukukunun temel amacı, silahlı çatışma mağdurlarını korumak ve çatışmaların askeri gereklilik ile insanlık arasındaki dengeye dayalı olarak yürütülmesini düzenlemektir. Filistin Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivil halktan binlerce kişi hayatını en korkutucu şekilde kaybederken, açlık ve susuzlukla mücadele ise sürmektedir. Bu insanlık suçu işlenirken birçok canlı da hayatını kaybetmiştir. Bizlerse sadece dua etmenin ötesinde elimiz kolumuz bağlı gözyaşı ile savaşın bitmesini isteyebiliyoruz . Ama bitirmeye gücü olan ABD yönetimi durdurmak, bitirmek yerine, İsrail'e içinde tank mermisinin de bulunduğu yaklaşık 106 ,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay vermiştir. ABD açıklamalarında sürekli İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğünü ifade etmiş bu esnada da İsrail sivil halkı katletmeye devam etmiştir. Uluslararası İnsancıl Hukukun tartışmasız temel taşı, savaşan tarafları, hukuka uygun bir saldırılabilecek kişiler ile çatışmaların etkilerinden esirgenmesi ve korunması gereken kişiler arasında ayrım yapmaya zorlayan siviller ve savaşçılar arasındaki ayrım ilkesidir. Silahlar ABD tarafından karşılanmış bir durumda bu savaşın bu soykırımın tek suçlusu Netenyahu ve yönetimi değil ABD Biden yönetimi ile birlikte suçlu durumunda kalmıştır. Bu nedenle de mevcut soruşturmanın, yaşananları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmek, acil bir zorunluluk olduğu gibi insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. İsrail'in soykırım suçuna ortak olan ABD Başkanı Biden da yargılanmalıdır. Bilindiği üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) devletleri değil soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu işleyen kişileri yargılıyor.