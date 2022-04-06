Biden yalnız kaldı

Obamacare olarak bilinen sağlık hizmetleriyle ilgili reform çalışmalarına dair Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katılan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın popülaritesi, eski yardımcısı olan mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ı gölgede bıraktı. Joe Biden'ın yetersiz bir başkan profili çizdiği yönündeki yorumlar bu etkinlikten sonra daha da ayyuka çıktı. Obama'nın etkinlikte yaptığı konuşmada "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye söze başlayarak espri yapması da işin tuzu biberi oldu. Obama daha sonra "Tabii ki bu şakaydı. Benim başkanım Biden" demesi de Biden'ın lider profili çizememesi yönündeki olumsuz yorumların önüne geçemedi. Etkinlik boyunca Obama'nın ilgi odağı olması ve Biden'ın salonda yalnız durması ise dikkat çekti. Biden bir ara "Barack, Barack" diye Obama'ya seslendi ancak yanıt alamadı. ABD basını, "Obama'nın yanında gölgede kalan biri nasıl olur da ABD Başkanı olabilir" imasında bulundu.