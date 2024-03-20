Biden’a Gazze ayarı veren İrlanda başbakanı istifa etti

Önceki gün ABD Başkanı Joe Biden'a karşı 'Gazze çıkışı' yapan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, istifa etti. Varadkar, dün kişisel ve siyasi sebepleri gerekçe göstererek başbakanlıktan ve iktidar partisi Fine Gael liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Varadkar, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz" ifadesiyle Biden'a sitemde bulunmuştu. Reuters ajansının haberine göre, Varadkar'ın üç partili koalisyonun liderliğini bırakması, ülkede otomatik olarak bir genel seçimi beraberinde getirmiyor.