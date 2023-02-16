Biden'dan Cumhuriyetçilere: "Onların kabusuyum"

Maryland eyaletinde ekonomi politikaları üzerine konuşan Biden, son iki yılda uyguladıkları politikalar sayesinde ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ve bunun her kesimi olumlu etkilediğini kaydetti. Biden, istihdam rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, iki partinin de onay vermesiyle geçirilen altyapı yasasının da ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

ABD yollarında kurulacak 500 bin elektrikli araç şarj istasyonunun çevreye ve karbon salımının düşürülmesine fayda sağlayacağına işaret eden Biden, bu projeler sayesinde birçok Amerikalıya da istihdam sağlanacağını ifade etti. Biden, yerli üretimin teşvik edilmesi için yasalar çıkardıklarını belirterek, ABD menşeli ürünler kullanmanın ve ülke genelinde fabrikaların yeniden inşa edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

"Borç limiti konusunda pazarlık yapmayacağım." diyen Biden, diğer taraftan Cumhuriyetçilerin geçmiş ve bugünkü ekonomi politikalarını eleştirdi. Biden, ABD'de reçeteli ilaçlara dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla para ödendiğine dikkati çekerek, Cumhuriyetçilerin Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlamaya gitmek için Kongre'de harekete geçmeleri halinde, bunu veto edeceğinin altını çizdi.

"Cumhuriyetçilerin rüyası bu. Bense onların kabusuyum." ifadesini kullanan Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin tekliflerini kabul etmeleri halinde mevcut borca 10 yıl içinde 3 trilyon daha ekleneceği görüşünü savundu.

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinde, ekonomi, istihdam yaratma, maliyetleri düşürme gibi konularda karşılıklı önerilerini masaya yatırmayı teklif ettiğini söyledi. Başkan Biden, 9 Mart'ta vergiler ve harcamalarla ilgili detayları içeren yeni bütçe planını duyuracağını bildirdi.