Biden’dan’dan Ukrayna’ya destek taahüdü: İşgal durumunda kati suretle karşılık verilecek

AKTİF DİPLOMASI YİNELEMESİ

Biden, görüşmede ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi.