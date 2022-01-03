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Giriş Tarihi: 3.1.2022 09:58

Biden'dan'dan Ukrayna'ya destek taahüdü: İşgal durumunda kati suretle karşılık verilecek

AA
Biden’dan’dan Ukrayna’ya destek taahüdü: İşgal durumunda kati suretle karşılık verilecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna lideri Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden görüşmede müttefiklik durumunu yenileyerek, "ABD müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"KATİ SURETLE KARŞILIK VERİLECEK"

Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek." taahhüdünde bulundu.

DİPLOMATİK ÇABALAR VAR

İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi.

AKTİF DİPLOMASI YİNELEMESİ

Biden, görüşmede ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi.

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Biden'dan'dan Ukrayna'ya destek taahüdü: İşgal durumunda kati suretle karşılık verilecek
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