Biden'den hortum felaketi değerlendirmesi:"Hayal edilemez bir trajedi"

ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Bu sabah, ABD'nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" dedi.