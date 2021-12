Biden'den hortum felaketi değerlendirmesi:"Hayal edilemez bir trajedi"

KENTUCKY'DE CAN KAYBININ EN AZ 50 OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Vali Beshear önceki açıklamalarında, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti. Beshear, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50'yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmış, "Kentucky tarihindeki en şiddetli hortum olayı" demişti. Kentucky'deki can kaybına ilişkin henüz net sayı açıklanmadı.