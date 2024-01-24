Biden’ın konuşması Filistin protestosuyla kesildi

Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.

Biden'ın kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de, İsrail'in Gazze'de "29 bin kişiyi öldürdüğünü, bunun "kendini savunma" bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi.