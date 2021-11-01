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Giriş Tarihi: 1.11.2021 20:34

Biden'ın koronavirüs testi pozitif mi negatif mi? Beyaz Saray'dan açıklama geldi

AA
Biden’ın koronavirüs testi pozitif mi negatif mi? Beyaz Saray’dan açıklama geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrilmişti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.

PSAKİ'NİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

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Biden'ın koronavirüs testi pozitif mi negatif mi? Beyaz Saray'dan açıklama geldi
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